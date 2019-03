Guaidò torna a Caracas

Immagine di repertorio (Afp)

Juan Guaidò, presidente ad interim del Venezuela, è rientrato a Caracas dopo aver trascorso l'ultima settimana all'estero per una serie di appuntamenti internazionali. Guaidò è sbarcato all'aeroporto di Caracas, dove è stato accolto da centinaia di persone e da una schiera di giornalisti.

Nei giorni scorsi, Nicolas Maduro non aveva escluso l'ipotesi di arresto per Guaidò, reo di aver lasciato il paese nonostante il divieto imposto dalla Corte Suprema venezuelana. "Continuiamo a scendere in piazza, continuiamo con la mobilitazione", ha detto Guaidò. "Sappiamo quali rischi stiamo affrontando, questo non ci ferma", ha aggiunto.