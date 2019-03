"Su Dall'Oglio nessuna prova che sia vivo o morto"

(FOTOGRAMMA)

"La sorte di molti ostaggi tenuti dall'Is (il sedicente Stato islamico, ndr) come Paolo Dall'Oglio e Samir Kassab rimane ignota, comunque noi proviamo a ottenere informazioni su dove si trovino. Non abbiamo prove che siano vivi o morti finora". Lo ha dichiarato su Twitter Mustafa Bali, il portavoce delle Forze democratiche siriane (Fds), coalizione curdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti in chiave anti-Is.