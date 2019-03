"Non cediamo a ultimatum Weber"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Budapest non ha alcuna intenzione di cedere all'ultimatum posto dal capogruppo del Partito popolare europeo Manfred Weber, che ha fissato alcune condizioni per evitare l'espulsione di Fidesz, il partito del premier Vitkor Orban, dal Ppe. Lo ha reso noto il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. "C'è una cosa più importante della disciplina di partito ed è la difesa dei valori cristiani europei e la fine dell'immigrazione - ha spiegato Zovacs - Non su questo non possiamo cedere". Il 'no' di Budapest è arrivato all'indomani della lettera aperta al presidente del Ppe, Joseph Daul, a Weber - candidato del Partito popolare europeo alla presidenza della Commissione, finora portatore di una linea morbida con Orban - con una serie di condizioni poste a Fidesz per non essere espulso. Tra queste, la fine "immediata della campagna di fake news contro Jean-Claude Juncker", le scuse al Ppe e la fine delle pressioni per costringere l'Universita dell'Europa Centrale di George Soros a lasciare Budapest. Per quanto riguarda la campagna contro Juncker e contro lo stesso Soros, i cui volti sono stati immortalati in grandi manifesti nei quali si denuncia il loro sostegno all'immigrazione, il governo ha fatto sapere che questa si concluderà come era stato previsto il prossimo 15 marzo e che a questa ne seguirà una che ha come obiettivo l'attuale vice presidente della Commissione e candidato dei socialisti e democratici Frans Timmermans. L'espulsione o la sospensione di Fidez dal Ppe potrebbero essere decise in una riunione in programma a Bruxelles il 20 marzo.