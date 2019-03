Pacco sospetto, evacuata università di Glasgow

(Afp)

Diversi edifici dell'Università di Glasgow sono stati evacuati oggi dalla polizia dopo il ritrovamento di un pacco sospetto, trovato in una stanza dove si smista la posta. "Su consiglio della polizia scozzese, un certo numero di edifici nel principale campus universitario sono stati evacuati come misura precauzionale, dopo il ritrovamento di un pacco sospetto", ha postato la direzione universitaria su Twitter. "La polizia sta seguendo il caso e fornirà i dovuti aggiornamenti", ha aggiunto. Ieri le forze della polizia antiterrorismo sono intervenute per mettere in sicurezza tre presunti pacchi bomba nei pressi del London City Airport e di Heathrow oltre che della stazione Waterloo della metropolitana.