Prima top gun Usa rivela: "Stuprata da un superiore"

Martha McSally (Afp)

Prima donna top gun dell'aviazione americana, la senatrice repubblicana Martha McSally ha suscitato forte emozione negli Stati Uniti raccontando in aula di essere stata stuprata da un suo superiore dell'Air force ma di non aver avuto allora il coraggio di denunciarlo. Le sue parole sono state riprese dai principali media americani.

"Anche io sono stata vittima di un assalto sessuale militare, ma a differenza di altre persone coraggiose, non l'ho denunciato. All'epoca non avevo fiducia nel sistema. Mi incolpavo. Ero piena di vergogna e confusa. Pensavo di essere forte ma mi sentivo impotente", ha raccontato la senatrice dell'Arizona, durante un'audizione alla Commissione forze armate, dedicata alla prevenzione degli abusi sessuali in ambito militare.

Senatrice dell'Arizona nel seggio che fu di John McCain, la 52enne McSally non ha fornito dettagli su quando accadde lo stupro. Ma ha detto di aver lasciato l'aviazione quando, anni dopo, cercò di confidarsi su quanto accaduto mentre emergevano primi scandali nelle forze armate. "Fui inorridita per come venne gestito il mio tentativo di condividere la mia esperienza", ha raccontato. La senatrice, che è stata anche comandante di uno squadrone di aerei d'attacco A-10, è entrata all'accademia militare negli anni Ottanta ed ha fatto parte dell'Air force fra il 1998 e il 2010.