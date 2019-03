Condannato ex capo campagna Trump

(Afp)

L'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, è stato condannato a 47 mesi di carcere per una serie di reati finanziari. Manafort, arrivato in un tribunale della Virginia su una sedia a rotelle, con indosso la tuta verde dei detenuti, accompagnato dalla moglie e da alcuni famigliari, prima della lettura della sentenza si era rivolto al giudice, chiedendo clemenza. "Gli ultimi due anni - ha detto, rivolto alla corte - sono stati gli anni più difficili per me e la mia famiglia. Dire che sono umiliato e che mi vergogno è un eufemismo". I procuratori avevano chiesto per lui, accusato di frode finanziaria nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, una condanna a 24 anni di prigione.