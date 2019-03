Commando fa strage in strip club

Immagine d'archivio (Xinhua)

Almeno 14 morti in Messico dopo una sparatoria in uno strip club di Salamanca. Secondo il quotidiano Milenio, un gruppo di uomini armati è entrato nel club La Playa e ha aperto il fuoco contro i clienti presenti nel locale. Dopo l'azione, il commando è fuggito a bordo di un Suv. Gli investigatori non hanno ancora ricostruito il quadro della vicenda. Non si esclude l'ipotesi legata allo scontro tra cartelli per il controllo del territorio.