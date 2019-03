Tagli al welfare e più soldi al Pentagono, l'idea di Trump

(Afp)

Donald Trump si appresta a proporre robusti tagli alla spesa con interventi su vari programmi interni. L'obiettivo del presidente, secondo il Washington Post, è liberare ulteriori risorse da destinare al Pentagono. Il piano, che probabilmente sarà esposto nella giornata di lunedì, ha poche chance di trasformarsi in una legge, vista l'opposizione dei democratici e di una parte dei repubblicani.

Al di là del risultato finale, però, appare chiaro l'orientamento della Casa Bianca in vista della definizione del prossimo bilancio federale. L'amministrazione, in particolare, ha acceso i riflettori su una serie di programmi per il contrasto alla povertà.

In queste aree, secondo molti repubblicani, si assiste allo spreco di denaro pubblico con spese che, alla fine, non favoriscono l'effettiva ricerca di lavoro da parte dei disoccupati. In quest'ottica, vanno valutati tagli nell'ambito dei sussidi per spese mediche, alimentari e abitative.

L'opposizione democratica, che controlla la Camera dei Rappresentanti, ha già chiarito che non intende aprire alcun tipo di dialogo: "Ovviamente non ci sarà nemmeno un punto di partenza alla Camera", ha detto John Yarmuth, presidente della Commissione Bilancio. Tra i repubblicani, inoltre, non mancano le reazioni a dir poco fredde: "E' difficile mantenere un'espressione seria davanti a simili proposte", le parole di Tome Cole, deputato repubblicano dell'Oklahoma.

CNN: TRUMP CHIEDERÀ 750 MLD PER DIFESA NEL 2020 - Secondo quanto anticipa la Cnn, Trump chiederà al Congresso per il 2020 un budget di 750 miliardi per la Difesa, con un incremento rispetto ai 716 stanziati per il 2019. La Cnn spiega che ai 718 miliardi destinati al Pentagono si dovrebbero aggiungere per il prossimo anno anche gli stanziamenti per il settore nucleare del Dipartimento dell'Energia. L'Office of Management Budget della Casa Bianca e il Dipartimento della Difesa non hanno commentato le cifre, diffuse dall'emittente sulla base di informazioni fornite da due fonti. Trump dovrebbe formalizzare la richiesta nel corso della settimana. Secondo la Cnn, circa 544 miliardi saranno richiesti per il budget di base, a cui si dovrebbero aggiungere 9 miliardi per un fondo d'emergenza. I restanti 165 miliardi verrebbero destinati alle Overseas Contingency Operations, le operazioni militari in Afghanistan, Siria e Iraq. Tale voce, spiega l'emittente, nel 2019 pesa 'solo' per 69 miliardi.