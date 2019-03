Joana e Djordje: dal lavoro a Roma allo schianto in Etiopia

(Favebook /Joana Toole)

Non erano italiani come gli otto connazionali morti stamane nel disastro dell'Ethiopian Airlines, ma in Italia vivevano e lavoravano come loro. Tra le vittime dello schianto di Addis Abeba, a quanto apprende l'Adnkronos ci sono anche Joana Toole e Djordje Vdovic .

Lei, una giovane donna inglese che venerdì scorso ha festeggiato il suo compleanno a Roma dove viveva dall'agosto scorso, lavorava alla Fao nel settore Pesca, e il suo viaggio a Nairobi era legato a un impegno professionale. Vdovic aveva invece 54 anni, ed era - insieme a un ingegnere morto con lui nello schianto - residente nella Capitale e dipendente del World Food Program presso il Regional Logistics Officer.