Algeria, Bouteflika rinuncia a candidatura

(Afp)

Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika annuncia la "decisione di non presentarsi per un quinto mandato" alla guida dell'Algeria e di rinviare le elezioni presidenziali del 18 aprile. Lo rende noto l'agenzia ufficiale algerina Aps, che riferisce inoltre come contestualmentente all'annuncio il ministro degli Interni algerino, Noureddine Bedoui, sia stato nominato come nuovo premier al posto di Ahmed Ouyahia

"Non ci sarà un quinto mandato e non è mai stato in questione per me", quanto si legge nel primo punto del "messaggio alla Nazione" del presidente Bouteflika, diffuso dall'agenzia. Nel testo il presidente fa riferimento al suo "stato di salute" e alla sua "età", affermando che "l'ultimo dovere nei confronti del popolo algerino" è un "contributo alle basi di una nuova Repubblica". Il messaggio parla di un "nuovo sistema algerino", di una "nuova Repubblica" che "saranno nelle mani delle nuove generazioni di algerine e algerini che saranno i principali attori e beneficiari della vita pubblica e dello sviluppo nell'Algeria di domani".

In Algeria "non ci saranno elezioni presidenziali il prossimo 18 aprile", ma ci sarà "al più presto l'avvento di una nuova era". E' scritto chiaramente nel secondo punto. "Si tratta di soddisfare una richiesta pressante che mi avete rivolto in tanti", prosegue il testo. "Il rinvio delle elezioni presidenziali che è stato reclamato arriva per placare i timori che si sono manifestati", prosegue il messaggio, insistendo sulla necessità di spianare la strada alla "serenità, alla tranquillità e alla sicurezza pubblica, con l'obiettivo di intraprendere insieme azioni di importanza storica che consentiranno di preparare al più presto l'avvento di una nuova era in Algeria".

"Ho deciso di procedere con alcuni importanti cambiamenti all'interno del governo nel prossimo futuro", si legge ancora. "Questi cambiamenti saranno una risposta adeguata alle aspettative", prosegue il testo.

"La conferenza nazionale inclusiva e indipendente sarà dotata di tutti i poteri necessari per la discussione, l'elaborazione e l'adozione di tutti i tipi di riforme che dovranno costituire la base del nuovo sistema". Il testo di Bouteflika parla dell'avvio del processo di trasformazione del nostro Stato-Nazione, che ritengono essere la mia missione ultima", e insiste sul fatto che la "conferenza" dovrà "sforzarsi di concludere il mandato prima della fine del 2019". La "conferenza" sarà guidata da un "presidente che sarà una figura nazionale indipendente" e con esperienza. "La bozza di Costituzione definita dalla conferenza sarà sottoposta a referendum popolare" e la "conferenza nazionale fisserà la data delle elezioni a cui non mi candiderò".