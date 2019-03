Ragazza italiana uccisa a Manchester

Lala Kamara (foto da Facebook/Asbp Brescia)

E' stata uccisa nella notte di sabato, nella sua casa a Manchester, Lala Kamara, una ragazza bresciana di 26 anni che si era trasferita nella città inglese da oltre tre anni. Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, la polizia inglese ha già fermato i presunti responsabili, un 21enne ed un 25enne, considerati i presunti autori dell'omicidio della 26enne, nata in Senegal e cittadina italiana. Lala è cresciuta in provincia di Brescia, dove la sua famiglia si era trasferita quando la ragazza aveva quattro anni.

Fonti della Farnesina riferiscono che "il consolato italiano a Londra, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri e con le autorità locali, segue con la massima attenzione il caso ed è in costante contatto con i famigliari della connazionale, per garantire loro ogni possibile assistenza".