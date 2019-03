Brasile, strage a scuola: 8 morti

(Xinhua)

Otto morti in una scuola di Suzano, nello stato brasiliano di San Paolo. Come riferisce il portale globo.com, due adolescenti a volto coperto hanno fatto irruzione nella Escola Estadual Professor Raul Brasil e hanno aperto il fuoco uccidendo 6 persone: le vittime sono 5 studenti e un funzionario dell'istituto. Dopo la strage, come rende noto la polizia, i due giovani si sono suicidati.