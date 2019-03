Brexit, oggi voto per secondo referendum

(Afp)

I parlamentari britannici voteranno oggi anche su un emendamento che chiede una proroga dell'articolo 50 per consentire di celebrare un secondo referendum sulla Brexit. Ad annunciarlo è stato lo speaker della Camera dei Comuni. L'emendamento è stato presentato da deputati dell'opposizione, del nuovo gruppo degli Indipendenti ed alcuni conservatori europeisti. Anna Soubry, che ha lasciato i conservatori il mese scorso per aderire agli Indipendenti, ha sottolineato che le possibilità di successo di questo emendamento dipendono dal partito laburista di Jeremy Corbyn.

Intanto, su Twitter, il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk fa sapere che "durante le mie consultazioni in vista del Consiglio Europeo, chiederò ai 27 di essere aperti ad un rinvio lungo" della Brexit "se il Regno Unito lo trova necessario per ripensare alla sua strategia sulla Brexit e per costruire consenso attorno ad essa". Un tweet che arriva a poche ore dal voto del Parlamento britannico che ha approvato con 312 voti a favore e 308 contrari l'emendamento della conservatrice Caroline Spelman che respinge del tutto l'ipotesi di un'uscita 'disordinata' dall'Unione europea. La Camera dei comuni britannica ha approvato poi, con 321 voti a favore e 278 contrari, l'emendamento del governo che respinge l'ipotesi di un'uscita dalla Ue senza accordo il 29 marzo.

La questione dell'eventuale proroga dell'articolo 50 "è nelle mani dei 27 leader" europei, che "decideranno all'unanimità in base alla richiesta che ancora deve arrivare" da parte britannica, ha intanto sottolineato il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel corso del briefing con la stampa. Schinas non ha voluto commentare i termini e la durata dell'eventuale richiesta da parte di Londra: "Prima dobbiamo vedere una richiesta dal Regno Unito, poi sarà nelle mani dei 27 leader che decideranno".

Schinas ha preferito non commentare le possibili ripercussioni sulle elezioni europee, quali ad esempio la redistribuzione dei seggi, di un'eventuale rinvio della Brexit. Nessun commento nemmeno sugli attuali sviluppi politici a Westminster. Ma si è limitato a ricordare che "il presidente Juncker ha grande rispetto per la premier May e per il suo lavoro".