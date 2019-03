"Attacco terroristico pianificato"

(IPA/FOTOGRAMMA)

"E' chiaro che può essere descritto solo come un attacco terroristico che, a quanto sappiamo, è stato ben pianificato". Lo ha detto la premier neozelandese Jacinda Ardern, sottolineando che nessuna delle quattro persone arrestate - una nata in Australia - per gli attacchi alle moschee era nella lista dei sospetti terroristi della polizia.

"Sono persone che hanno idee estremiste che non hanno posto in Nuova Zelanda e in nessun luogo del mondo" ha aggiunto, spiegando che tre persone sono state arrestate in relazione degli attacchi mentre una quarta è stata arrestata separatamente. Il livello di allarme per la sicurezza nazionale in Nuova Zelanda è stato innalzato ad "alto".