(Afp)

"Christchurch, siamo con te in questo momento". E' il tweet di cordoglio degli All Blacks dopo la strage in due moschee avvenuta nella cittadina neozelandese. "I nostri pensieri e la nostra vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia di oggi. Siate forti. Kia Kaha", scrive la nazionale di rugby della Nuova Zelanda.