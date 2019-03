"Il mio cuore si spezza", il dolore di Russell Crowe

(Fotogramma/Ipa)

"Il mio cuore si spezza". Russell Crowe, attore e regista neozelandese, esprime in un tweet il dolore per la strage in Nuova Zelanda dove sono state attaccate due moschee. "Morti senza senso, inutili e crudeli - scrive Crowe - Il mio cuore si spezza per tutte le famiglie coinvolte e per la meravigliosa gente della Nuova Zelanda, ai cui cuori questo dolore resterà legato per molto tempo". "Kia Kaha", conclude l'attore, che in lingua maori significa "siate forti".