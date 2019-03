Gilet in piazza, Parigi a ferro e fuoco

(Afp)

Ennesimo sabato di tensioni a Parigi dove nei pressi degli Champs-Elysées si sono verificati diversi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per il 18esimo sabato di mobilitazione. Gli incidenti hanno coinvolto agenti e un gruppo di gilet gialli e black bloc vicino a place des Ternes. Barricate sono state erette in un'altra zona della città e la gendarmeria ha fatto uso di gas lacrimogeni e idranti.

Scontri si sono verificati anche a Place de l'Etoile, dove numerosi black bloc hanno affrontato gli agenti con lanci di ciottoli e pietre. Negozi e ristoranti sono stati saccheggiati, tra i quali il famoso Le Fouquet's dove si è registrato anche un incendio. I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti per un incendio in un edificio nei pressi degli Champs-Élysées, dove 11 persone sono rimaste leggermente ferite.

Il primo ministro francese, Edouard Philippe, e il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, si sono recati questo pomeriggio nei pressi del Petit-Palais, a visitare gli agenti schierati a poche centinaia di metri dai 'gilet gialli'. E' la prima volta, dall'inizio del movimento di protesta lo scorso novembre, che il capo del governo si muove a sostegno delle forze dell'ordine schierate proprio durante una manifestazione, nota Le Figaro.

"La violenza da ultra e l'odio verso la Francia si esprimono di nuovo nelle nostre strade. Nessuna giustificazione, nessuna debolezza verso i 'casseur' che saccheggiano Parigi" ha scritto su Twitter il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux.

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha condannato "le inaccettabili azioni commesse" a Parigi durante le manifestazioni dei gilet gialli ed ha rivolto "un appello alla calma e alla responsabilità di ciascuno".

La data di oggi era stata annunciata dai gilet gialli da settimane come una giornata cruciale, nella speranza di favorire un rafforzamento della mobilitazione. Intanto, la prefettura ha reso noto che il numero degli arrestati è salito a 94.

Il ministero dell'Interno ha comunicato che alle 14 di oggi pomeriggio erano 14.500 le persone mobilitate, 10mila solo a Parigi, per il 18esimo giorno di protesta dei gilet gialli. Una partecipazione in crescita rispetto alla scorsa settimana quando si era parlato di 7mila manifestanti, circa 2800 nella capitale.