Moavero: "Cina? Recuperiamo divario con altri Paesi Ue"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Le preoccupazione che sono legate a profili di sicurezza che sono dei nostri alleati sono in primis anche nostre noi ci preoccupiamo dei profili di sicurezza". E' quanto ha detto Enzo Moavero Milanesi, parlando a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 delle preoccupazioni degli Stati Uniti sul Memorandum di Intesa che l'Italia si accinge a firmare con la Cina.

Sottolineando che preoccuparsi di questo "significa garanzie per i cittadini, per le nostre aziende per il nostro Paese", il ministro degli Esteri ha sottolineato che queste preoccupazioni "hanno naturalmente la precedenza sulle opportunità economiche".

"Detto questo la Cina - ha concluso - rappresenta un mercato estremamente importante e rispetto a questo noi abbiamo da recuperare un divario che altri Paesi europei hanno già coperto".