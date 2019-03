Parigi, a fuoco la chiesa di Saint-Sulpice

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

Incendio alla chiesa di Saint-Sulpice, nel sesto distretto di Parigi. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.40 in una delle porte monumentali dell'edificio e si sono poi diffuse fino al primo piano. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno evacuato le persone che si trovavano all'interno dell'edificio e hanno domato le fiamme, che hanno causato danni contenuti. La polizia, riporta Le Figaro, ha aperto un'indagine per appurare le cause dell'incendio.