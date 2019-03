Venezuela, a Roma incontro Usa-Russia

(Afp)

I rappresentanti diplomatici di Stati Uniti e Russia si incontreranno martedì a Roma per discutere della crisi in Venezuela. Lo ha annunciato il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, all'agenzia Interfax. Nell'incontro con il rappresentante speciale Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, i rappresentanti russi ribadiranno la loro contrarietà a un intervento armato di Washington nel Paese latino-americano e la necessità di ricercare una soluzione politica alla crisi.

Ryabkov ha inoltre chiesto agli Usa di non interferire nelle relazioni tra Mosca e Caracas. La Russia fornisce tra l'altro assistenza al Venezuela attraverso l'invio di medicinali e aiuti alimentari e aiutando il governo ad aggirare le sanzioni americane.