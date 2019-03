Utrecht, rilasciati due arrestati

(Afp)

Una sola persona è ancora agli arresti in Olanda in relazione alla sparatoria di Utrecht che ha fatto tre morti e cinque feriti, tre dei quali gravi: i due sospetti fermati ieri dopo la cattura del responsabile infatti sono stati rilasciati questa mattina, ha confermato il sindaco della città olandese Jan van Zanen. L'Algemeen Dagblad descrive l'uomo arrestato per l'attacco ai passeggeri del tram, Goekmen Tanis, come "instabile, cocainomane, spacciatore". E cita una donna che due settimane fa lo ha accusato in tribunale di stupro e che lo definisce "uno psicopatico, non un terrorista".

I grandi quotidiani olandesi che riportano la notizia in prima pagina non parlano di terrorismo, anche se il Telegraaf riporta "l'allarme terrorismo" che è scattato a Utrecht. Alcuni media riferiscono che il fratello del sospetto era noto ai servizi di sicurezza e potrebbe essere legato agli ambienti dei gruppi terroristici, cosa che spiegherebbe il fatto che una potenziale pista terroristica non sia stata esclusa. Questa mattina il premier Mark Rutte incontra i ministri dell'Interno e della Giustizia per discutere del caso e avere maggiori informazioni.