Bannon avverte l'Italia: "Pechino regime rapace"

(Afp)

La Cina ha una "strategia rapace di dominio del mondo". Nel giorno in cui il presidente cinese Xi Jinping atterra a Roma, Steve Bannon mette in guardia l'Italia dal rischio di diventare una preda delle mire espansionistiche di Pechino. Iniziative come la Via della Seta, o aziende come la Huawei, "daranno alla Cina il dominio del mondo", sostiene l'ex capo stratega di Donald Trump, ospite nella capitale di Lettera 22, per una conferenza alla Biblioteca Angelica. Bannon punta anche il dito contro il "partito di Davos" che ha salutato Il presidente Xi come "il salvatore della globalizzazione".

Il progetto cinese, prosegue Bannon, è "costruire un sistema manifatturiero in cui gli altri paesi potranno essere fornitori di materie prime o al massimo di alcuni componenti, oltre che dei mercati". Per questo, spiega il fondatore di The Movement e guru dei movimenti sovranisti, bene ha fatto Matteo Salvini che, prima di dare il via libera agli investimenti cinesi in Italia, ha invitato a "studiare cento volte" i vari dossier che riguardano Pechino. "Invito veramente gli italiani a guardare il modello predatorio cinese per quello che è - insiste Bannon - è simile a quello attuato a suo tempo dalla Compagnia delle Indie".

"Non è stato perfetto, non è stato senza scosse, ma è stato un esperimento nobile", continua Bannon che torna a lodare l'alleanza di governo M5S-Lega che, sostiene, "ha dimostrato come persone provenienti da contesti culturali diversi possano trovare un compromesso. E' come se Trump collaborasse con Bernie Sanders". Per questo, aggiunge l'ex capo stratega di Donald Trump, "indipendentemente dal risultato delle elezioni europee" e dal futuro stesso del governo, "è stato un esperimento nobile che meritava di essere fatto".