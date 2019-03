Brasile, arrestato ex presidente Temer

(Afp)

L'ex presidente brasiliano, Michel Temer, è stato arrestato oggi dalla polizia federale nell'ambito di "Lava Jato", l'inchiesta sulla Tangentopoli brasiliana per la quale è stato condannato a 12 anni l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

L'ordine d'arresto è stato emesso dal giudice Marcelo Bretas di Río de Janeiro, sulla base di testimonianze contro di lui, tra le quali la principale è quella l'imprenditore - ed ex operativo del suo partito del Movimento democratico brasiliano - Lucio Funaro, coinvolto nel giro di mazzette.

Temer è avversario politico di Lula, e nell'agosto del 2016 era diventato presidente a seguito dell'impeachment di Dilma Rousseff, l'esponente del Partito dei Lavoratori che era succeduta a Lula nel 2010 e poi era stata rieletta nel 2014. Temer ha lasciato l'incarico a gennaio a Jair Bolsonaro, l'esponente dell'estrema destra brasiliana che ha vinto le elezioni ad ottobre dopo che è stato impedito al condannato Lula - che prima dell'arresto era ampiamente in testa nei sondaggi - di parteciparvi.

Temer, che è stato arrestato a Sao Paulo, ha sempre negato ogni accusa di corruzione ed intralcio al corso della giustizia che i magistrati gli hanno mosso già dalla fine del 2017.

Durante la sua presidenza Temer - che ha avuto un ruolo centrale nel 2016 nell'impeachment di Rousseff della quale era il vice accusata di aver falsificato i bilanci dello stato - riuscì grazie all'appoggio del Congresso ad evitare una simile procedura a suo carico. Ma da quando, a gennaio, ha lasciato la presidenza, e quindi la protezione legale, molti osservatori davano come imminente il suo arresto.

Secondo quanto riportano i media brasiliani, Temer sarà trasferito a Rio dove verrà trattenuto dalla polizia in base all'ordine di carcerazione preventiva. All'ex presidente vengono contestati reati di corruzione, riciclaggio e appartenenza ad organizzazione criminale.

Accusato da Rousseff di aver attuato un golpe contro il governo della sinistra, Temer ha guidato per due anni un governo estremamente impopolare, sia per le misure di austerity adottate, con il congelamenteo delle spese sociali, che per le accuse di corruzione.