Xi Jinping è a Roma

(Afp)

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Roma. Il Boeing dell'Air China, con a bordo l'uomo più potente della Cina e sua moglie Peng Liuyan è atterrato poco dopo le 18 all'aeroporto di Fiumicino. Ad accoglierli il ministro delle Politiche agricole, Gianmarco Centinaio, in rappresentanza del governo. Il presidente cinese e la first lady sono scesi mano nella mano dall'aereo. Xi in abito scuro e cappotto in tinta, la first lady in abito bianco sotto il ginocchio e spolverino rosa cipria. Ai piedi della scaletta due carabinieri in alta uniforme.

Il corteo con Xi e la delegazione, scortato dai carabinieri, ha poi lasciato l'aeroporto di Fiumicino, diretto all'Hotel Parco dei Principi, nel cuore di Roma, dove sono attesi insieme alla folta delegazione al seguito di oltre 500 personalità e ospiti.

Xi alloggerà nella suite Royal dell'hotel Parco dei Principi - appartamento inaccessibile già da alcuni giorni dallo stesso personale dell'hotel per motivi di sicurezza - e sarà accolto dai responsabili della struttura con un mazzo di fiori per poi recarsi nel suo appartamento dove cenerà e che lascerà domani mattina per recarsi in Quirinale.

Servizio d'ordine ai massimi livelli dunque con guardie cinesi e italiane a presidiare l'hotel, sia dalle strade adiacenti interdette al traffico, che fin sopra al tetto dell'albergo, presidiato dai cecchini.

Il presidente cinese e i suoi ospiti potranno contare su un menù dedicato alla cucina cinese con parte del personale e lo stesso chef arrivati direttamente dalla Cina con i loro prodotti. L'hotel si è dovuto dotare di alcuni frigoriferi nuovi per l'occasione per contenere esclusivamente i pasti del presidente e del suo staff.