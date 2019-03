Attacco in villaggio Mali, oltre 100 morti

Immagine di repertorio (Afp)

Almeno 115 persone sono state uccise nel massacro compiuto nel villaggio di Ogossogou, in Mali, miliziani armati che hanno aperto il fuoco contro gli abitanti di etnia Peulh. Secondo fonti locali citate dal quotidiano Guardian, tra le vittime anche donne incinte, bambini e anziani. La missione Onu in Mali ha confermato le notizie relative all'attacco compiuto all'alba ma non ha fornito cifre relative al numero delle vittime.