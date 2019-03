Gilet tornano in piazza, Champs-Elysées off limits

(Afp)

Dopo i disordini e le violenze della scorsa settimana, oggi è atteso un nuovo confronto tra i gilet gialli e le autorità francesi. Nella capitale, l'accesso agli Champs-Elysées e alle zone limitrofe è stato interdetto ai manifestanti, così come a Tolosa, Nizza, Marsiglia e altre città. Il governo ha dato ordine alla polizia di disperdere qualsiasi assembramento nelle zone proibite, mentre l'esercito è stato chiamato a presidiare gli edifici governativi, per consentire un maggiore impiego di polizia e forze di sicurezza nel controllo dei manifestanti.

Quello odierno sarà il 19esimo sabato di proteste dei gilet gialli che hanno dato luogo a una lunga serie di manifestazioni in tutta la Francia, per lo più pacifiche nei centri più piccoli, ma degenerate in gravi violenze e scontri con la polizia a Parigi e in altre città. Il movimento, tutt'oggi privo di leader riconosciuti e di una struttura organizzativa centralizzata, ha iniziato la sua protesta per opporsi all'aumento delle tasse sui carburanti. Dopo che gli aumenti sono stati cancellati dal governo, la protesta ha abbracciato nuove rivendicazioni in tema di salari, fisco e democrazia diretta, fino alla richiesta di dimissioni del presidente Emmanuel Macron.