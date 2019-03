Rogo sul bus turistico, 26 morti in Cina

(Xinhua)

Ventisei persone sono morte nella provincia meridionale cinese di Hunan, per l'incendio del bus turistico sul quale viaggiavano. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, altre 28 persone sono rimaste ferite. Il mezzo, proveniente dalla vicina provincia di Henan, ha improvvisamente preso fuoco nella tarda serata di ieri sull'autostrada nei pressi della città di Changde. A bordo si trovavano 56 persone, tra le quali 53 passeggeri, due autisti e una guida turistica. I due autisti sono stati fermati e le autorità hanno aperto un'indagine per accertare le cause della tragedia.