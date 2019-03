Poltrone, tavoli e piante che rotolano: i filmati dalla nave in avaria

(AFP)

Poltrone e sedie che si spostano a destra e a sinistra e piante che rotolano via, mentre l'imbarcazione oscilla spaventosamente. E' quanto si vede in uno dei filmati postati sui social media da chi si trova sulla nave da crociera norvegese 'Viking Sky', in avaria al largo della Norvegia per un guasto al motore con 1.373 persone a bordo (915 passeggeri e 458 membri dell'equipaggio).