Trump domani firma atto riconoscimento Golan

Immagine di repertorio (Afp)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà domani un ordine con il quale riconosce la sovranità israeliana sulle Alture del Golan. Lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri israeliano Yisrael Katz, dopo che nei giorni scorsi lo stesso Trump aveva fatto sapere di essere pronto a questo nuovo passo diplomatico in favore dello Stato ebraico. "Il presidente Trump, alla presenza del premier israeliano Benyamin Netanyhau - ha scritto Katz -, firmerà un ordine per riconoscere la sovranità di Israele sulle Alture del Golan. Le relazioni tra Israele e Stati Uniti non sono mai state più strette".

Situate al confine con la Siria, occupate dallo Stato ebraico nel 1967 dopo la guerra dei sei giorni, sono state annesse nel 1981 con una mossa che non è mai stata riconosciuta a livello internazionale.