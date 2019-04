Bombe su aeroporto Tripoli Che succede in Libia?

Aeroporto di Tripoli

. Le forze del generale Khalifa Haftar, al comando dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), stanno bombardando l'aeroporto di Mitiga, a Tripoli, in Libia E' quanto riferiscono all'Adnkronos fonti libiche. L'aeroporto di Mitiga è quello attualmente operativo nella capitale, l'altro, quello internazionale a sud di Tripoli - preso e poi perso dall'Esercito nazionale libico -, non è più operativo da anni.

Gli Stati Uniti si dicono "profondamente preoccupati" per la situazione, sottolineando di opporsi "all'offensiva militare delle forze del generale Haftar e chiediamo l'arresto immediato delle operazioni contro la capitale libica" ha affermato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, chiedendo che "tutte le forze ritornino nelle loro posizioni precedenti" all'inizio degli scontri perché "la campagna militare unilaterale contro Tripoli mette in pericolo la popolazione civile e soffoca la possibilità di ottenere un futuro migliore per tutti i libici", in quanto "una soluzione politica è l'unica via per unificare il Paese e offrire un piano di sicurezza, stabilità e prosperità".

FRANCIA - E Parigi fa sapere non era a conoscenza delle intenzioni di Haftar e non ha "alcun programma nascosto" sulla Libia. Lo ha detto una fonte diplomatica francese citata da 'Le Figaro'. La fonte ha quindi ribadito il sostegno francese al governo legittimo di al Serraj, "per arrivare alla fine del processo politico negoziato ad Abu Dhabi" alla fine di febbraio.

BILANCIO - Al momento è di almeno 35 morti il bilancio dell'offensiva lanciata giovedì scorso dalle forze del generale Haftar. Lo ha reso noto il ministro della Sanità del governo di concordia nazionale, Ahmed Omar, in una dichiarazione all'emittente 'Libya al-Ahrar'. Il ministro ha precisato che la maggior parte delle vittime sono civili, ma non ne ha precisato il numero. Sabato, invece, l'autoproclamato esercito nazionale libico di Haftar ha reso noto di aver perso 14 uomini nei combattimenti.

ITALIA - Nessun ritiro dei circa 200 militari italiani a presidio dell'ospedale di Misurata. Così fonti qualificate all'AdnKronos smentendo le notizie diffuse dai media libici riguardo un ritiro delle nostre truppe. Le stesse fonti confermano che la struttura italiana rimane operativa a disposizione della popolazione libica.