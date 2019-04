Thailandia, si rifiuta di fare sesso: 26enne tedesca violentata e uccisa

Immagine di repertorio (Afp)

Una ragazza tedesca di 26 anni è stata violentata e uccisa mentre era in vacanza a Koh Sichang, isola al largo della costa orientale della Thailandia. Lo ha reso noto la polizia locale, aggiungendo che il presunto autore del crimine ha confessato. Si tratta di un 24enne del posto, che ha raccontato di aver prima violentato e poi ucciso la turista mentre era sotto l'effetto di droghe, perché lei si era rifiutata di avere un rapporto sessuale.

Il corpo privo di vita della donna è stato ritrovato ieri da un passante dietro alcune rocce, con i vestiti strappati e parzialmente ricoperto di foglie. Secondo le prime indagini, aveva la testa fracassata ed era morta da almeno 5 ore.

Arrivata in Thailandia il 23 marzo, la giovane era in vacanza da sola nella vicina città di Pattatya quando ha deciso di prendere una barca per l'isola. Qui ha noleggiato una moto e ha conosciuto quello che sarebbe poi diventato il suo assassino.