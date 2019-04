Gilet gialli in piazza, ancora scontri

(Afp)

Ancora scontri tra i gilet gialli e la polizia francese, nella 22esima giornata di protesta, dopo che è entrata in vigore la nuova legge che punta a limitare le manifestazioni non autorizzate. Gli episodi più violenti si sono avuti a Tolosa, dove la polizia ha arrestato 23 manifestanti. La prefettura locale ha riferito che due persone sono state ricoverate in ospedale, in condizioni non gravi.

A Parigi il confronto tra i manifestanti, che protestavano contro la nuova legge, e la polizia si è svolto in maniera più pacifica, anche se la prefettura in serata ha riferito di avere effettuato 27 fermi.

Secondo il ministero dell'Interno francese, i manifestanti scesi in piazza oggi in tutto il Paese sono stati 31mila, in aumento rispetto ai 22mila della scorsa settimana, ma comunque in calo rispetto alle manifestazioni dei mesi scorsi.