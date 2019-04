Bagno di sangue in Libia

(Foto Afp)

Sale di ora in ora il bilancio delle vittime in Libia Sono 147 i morti e 614 i feriti provocati dall'offensiva sferrata dalle forze fedeli al generale Khalifa Haftar contro Tripoli. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità: "Stiamo inviando rifornimenti sanitari in appoggio agli ospedali dell'area di Tripoli", che sono travolti dall'emergenza, ha reso noto l'Organizzazione su Twitter.