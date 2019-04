Parigi, a fuoco Notre Dame /FOTO

(AFP)

Un incendio si è sviluppato nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Lo riferiscono i media francesi, aggiungendo che la cattedrale è stata evacuata. Immagini del fumo che avvolge il celebre monumento sono state postate su Twitter. Apparentemente le fiamme si sono sviluppate su una impalcatura. Secondo i pompieri l'incendio si è sviluppato alle 18.50 nel solaio della cattedrale ed è "potenzialmente legato" ai lavori di ristrutturazione in corso. Attorno alla cattedrale, uno dei monumenti più visitati d'Europa, è stato delimitato un ampio perimetro di sicurezza. I pompieri sono intervenuti in forze. "I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme - twitta il sindaco di Parigi Anne Hidalgo -. Siamo mobilitati sul posto, in stretta connessione con la diocesi di Parigi. Invito tutti a rispettare il perimetro della sicurezza".