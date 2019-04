Notre Dame, procuratore: "Intervento al secondo allarme"

(Afp)

Due allarmi per Notre Dame, ma solo al secondo sarebbero scattate le procedure d'intervento. E' quanto dice il procuratore di Parigi Rémy Heitz a France Info. "Il primo alle 18.20, ma non è stato trovato alcun principio d'incendio". "Il secondo alle 18.43 e solo allora sono intervenuti", evacuando la cattedrale. L'inchiesta, aperta per danneggiamento colposo, conclude, "sarà lunga e complessa".