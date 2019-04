Tragedia in Portogallo, autobus precipita: 28 morti

Almeno 28 persone sono morte a Madeira, in Portogallo, nel disastro che ha coinvolto un autobus. Il mezzo, come riporta il Correio da Manha, è precipitato in una scarpata dell'isola. A bordo viaggiavano 57 persone da Santa Cruz verso Funchal. Le vittime sono turisti tedeschi: 11 uomini e 17 donne.

L'autista dell'autobus è rimasto ferito. La guida che accompagnava la comitiva di turisti è sopravvissuta, come riferisce il quotidiano Diario de Noticias. I vigili del fuoco, come rende noto l'agenzia Lusa, hanno confermato la presenza di feriti ma non hanno fornito cifre. Secondo le ricostruzioni, l'autobus sarebbe precipitato mentre viaggiava nell'area della località di Canico. L'autista avrebbe perso il controllo del mezzo in curva. L'autobus è precipitato finendo contro una casa. Le operazioni di soccorso coinvolgono in totale 19 mezzi.

Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, volerà a Madeira dopo il disastroso incidente.