Libia nel sangue

(Foto Afp)

Diventa ogni giorno più pesante il bilancio di morti in Libia. "Le vittime sono ormai 225, di cui 70 minorenni", dice all'Adnkronos Foad Aodi, fondatore dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e consigliere dell'Omceo di Roma, in contatto continuo con i medici libici. "Tra le vittime ci sono anche 40 donne morte in seguito a violenza sessuale - prosegue Aodi - e 15 professionisti della sanità". "I feriti sono 1.200, di cui 500 gravi - sottolinea il medico - e gli sfollati 26mila. La situazione negli ospedali continua a peggiorare, manca praticamente tutto. L'acqua è molto sporca e il rischio epidemie è elevatissimo". "Haftar si sta preparando per il colpo finale. Rinnovo l'appello di Amsi e delle Comunità del Mondo arabo in Italia (Co-mai) - conclude Aodi - rilanciando l'ashtag #SalviamolaLibia".

"Forte preoccupazione" per la situazione in Libia è stata espressa dal premier Giuseppe Conte in apertura della sua informativa al Senato sulla Libia. "Il rischio di crisi umanitaria è concreto", ha sottolineato. Nel recente colloquio con il presidente Trump "abbiamo condiviso la preoccupazione per una escalation militare e il rischio di una crisi umanitaria e abbiamo concordato di restare in stretto e diretto contatto per individuare una soluzione sostenibile", ha detto ancora aggiungendo: "È palese del resto che, alla base di questa nuova crisi, vi sia anche la perdita di coesione della Comunità internazionale, che non sempre ha parlato con una voce unica nell'assicurare il proprio sostegno all'azione dell'Onu, come era invece riuscita a fare in occasione della Conferenza di Palermo". Quanto al presidente francese, "in più occasioni ho discusso il dossier libico con Macron, da ultimo a Bruxelles. Rimaniamo in stretto contatto anche a livello di staff, con l'obiettivo comune di perseguire la stabilità e lo sviluppo della Libia. Una Libia instabile, del resto, non può soddisfare alcun interesse nazionale di nessun Paese. Divergenze sul tema non solo appaiono illogiche, ma soprattutto non sono ammissibili". Perché "non ci sono interessi economici o geopolitici che possano giustificare scorciatoie militari ed in ultima analisi il rischio di una nuova guerra civile in Libia".

Dalla Libia "ci sono dei sicuri terroristi pronti a partire direzione Italia. Chi dice 'porti aperti' fa il male dell'Italia e dell'Europa", ha detto dal canto suo il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Porta a Porta'.

Questa sera alle 21 ora italiana (le 15 ora di New York) è stata organizzata una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia, dopo che ieri è stata respinta una bozza emendata della risoluzione che la Gran Bretagna ha iniziato a far circolare lunedì scorso. La presidenza di turno tedesca del Consiglio di Sicurezza ha fatto sapere di aver convocato la riunione per valutare "il percorso da seguire". Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche al Palazzo di Vetro, la bozza - che chiede il cessate il fuoco immediato e l'accesso umanitario incondizionato alle zone dei combattimenti intorno a Tripoli - è stata respinta dalla Guinea Equatoriale, a nome dei tre Paesi africani (oltre alla Guinea, Costa d'Avorio e Sudafrica) che siedono in Consiglio. Ma anche la Russia ha bocciato il testo, nella parte in cui l'Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar veniva indicato come la forza responsabile dell'attacco contro la capitale. Tiepidi anche gli Stati Uniti.

Dal canto suo il governo di concordia nazionale libico ha annunciato la sospensione di tutti gli accordi bilaterali nel campo della sicurezza tra il ministero degli Interni libico e la controparte francese. E' quanto si legge in una nota firmata dal ministro degli Interni di Tripoli, Fathi Bashagha. La decisione di sospendere gli accordi tra Francia e Libia, prosegue il testo, è una conseguenza dalla posizione del governo francese a sostegno del generale Haftar.

Nel frattempo la procura militare di Tripoli ha spiccato un mandato di cattura per il generale Haftar e suoi sei collaboratori. E' quanto si legge in un comunicato del ministero della Difesa del governo di accordo nazionale di Tripoli. L'accusa nei suoi confronti e di sei suoi ufficiali è quella di aver compiuto raid aerei contro istituzioni civili e quartieri residenziali di Tripoli. Si tratta di una risposta al mandato di arresto spiccato l'11 aprile dall'autoproclamato esercito nazionale libico del generale contro il premier del governo di accordo nazionale Fayez al-Serraj e altri responsabili di Tripoli.