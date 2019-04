Salamé come Haftar, corteo a Tripoli: "Andate via"

Ghassan Salamé come Khalifa Haftar. Nelle proteste che si terranno nel pomeriggio a Tripoli e in altre città della Libia, i dimostranti sfileranno con dei manifesti nei quali il volto del generale della Cirenaica è sovrapposto a quello dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia. E sotto la foto la scritta in arabo e in inglese, 'Andate via'. Salamé è finito sotto accusa a Tripoli, all'indomani del suo briefing al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, a porte chiuse, durante il quale, secondo fonti libiche, non avrebbe denunciato l'aggressione di Haftar, sostenendo tra l'altro che non ci siano prove sulla responsabilità dell'Esercito nazionale libico nell'attacco dell'altra notte a Tripoli con missili Grad. Versioni, queste, smentite dall'Unsmil in un tweet nel quale "nega categoricamente le parole attribuite al suo presidente alla sessione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza di ieri e promette di perseguire legalmente coloro che azzardano dichiarazioni inventate e diffondono voci false".

MOAVERO - Italia e Francia, ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi hanno "una posizione comune e condivisa che si debba arrivare nei tempi più rapidi a un cessate il fuoco" in Libia. "Non esiste una soluzione militare" alla crisi in Libia, ha ribadito il titolare della Farnesina, secondo cui al cessate il fuoco "dovrebbe seguire una tregua umanitaria" a protezione dei civili. Quindi le parti dovrebbero tornare al tavolo del negoziato, "che non può che essere sotto l'egida dell'Onu". Secondo Moavero, "il comune obiettivo di Italia e Francia è evitare che ci sia una deriva terroristica". "Nessun tipo di obiettivo -ha concluso - giustifica conflitti armati che possono degenerare in scenari di guerra civile".

LE DRIAN - "Tra qualche giorno a Roma ci sarà un incontro in cui mi auguro che i dirigenti dei nostri due Paesi possano prendere iniziative" per la soluzione della crisi in Libia. E' quanto ha anticipato il ministro degli Esteri francese Jean Yves Le Drian, al termine di un incontro alla Farnesina con il collega italiano. "Bisogna lavorare rapidamente perché ci sono tutti gli ingredienti perché le cose si deteriorino". "Il dialogo deve riprendere immediatamente e questo può avvenire solo con un immediato cessate il fuoco" ha detto Le Drian, avvertendo che la crisi in Libia "può diventare molto pericolosa". Secondo il capo della diplomazia francese, "a Palermo prima e ad Abu Dhabi poi eravamo molto vicini ad un accordo, eravamo vicinissimi, arrivare ad un accordo è possibile, ma ci vuole il cessate il fuoco".