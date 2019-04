Attacco a Kabul

(FOTOGRAMMA/IPA)

Esplosione a Kabul. Obiettivo è la sede del ministero delle Telecomunicazioni dove sarebbe ancora in corso l'attacco, secondo quanto riporta la tv afghana 'Ariana News', con le forze di sicurezza che stanno rispondendo al fuoco degli aggressori. La televisione mostra anche le immagini di colonne di fumo che salgono da una parte dell'edificio del ministero, che si trova a pochi metri di distanza dal palazzo presidenziale e da vari alberghi.

Un portavoce del ministero degli Interni, Nasrat Rahimi, ha confermato che l'esplosione è stata seguita da una sparatoria. Secondo 'Ariana News', dopo la deflagrazione un commando di uomini armati è entrato all'interno della struttura.

L'ASSALTO - Immagini diffuse da 'Tolo tv' mostrano inoltre le operazioni di evacuazione degli edifici nell'area dell'attacco. La natura dell'esplosione non è ancora chiara. L'assalto, che finora non è stato rivendicato, arriva dopo l'annullamento dei colloqui intra-afghani che si sarebbero dovuti tenere a Doha, in Qatar.