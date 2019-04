Sri Lanka, tra le vittime anche stranieri: Farnesina al lavoro

(Foto Afp)

"L’Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare verifiche su attacchi in Sri Lanka". E' quanto riferiscono fonti della Farnesina dopo le esplosioni in Sri Lanka.

In un tweet, il ministero degli Esteri riferisce che l'Unità di Crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo sono al lavoro per effettuare verifiche sugli attacchi nello Sri Lanka. Per segnalazioni +390636225".