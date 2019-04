Ucraina, urne aperte per ballottaggio: sfida tra Poroshenko e Zelensky

(Foto Afp)

Urne aperte in Ucraina per il ballottaggio che deciderà il nuovo presidente del Paese. La popolazione è chiamata a scegliere tra il presidente uscente Petro Poroshenko, del partito Solidarietà (centrodestra), e l’attore e comico Volodymyr Zelensky, del partito Servitore del Popolo.

Zelensky, che interpreta un capo di stato fittizio in uno spettacolo televisivo popolare, si è piazzato al primo posto nelle elezioni del mese scorso, ma non è riuscito a conquistare la maggioranza necessaria per vincere. I primi sondaggi lo danno per vincitore nel ballottaggio. "Sono solo una persona venuta a rompere il sistema", ha detto Zelensky al dibattito con Poroshenko nello Stadio Olimpico di Kiev. Mentre il presidente uscente lo ha accusato di "prendere in giro il Paese".

Circa 30 milioni di persone hanno diritto a votare alle elezioni di oggi. Le votazioni non avranno luogo, tuttavia, nelle regioni separatiste dell'ex Repubblica sovietica orientale, Donetsk e Luhansk.