Sri Lanka, allerta nuovi attacchi

(AFP)

E' salito a 359 morti il bilancio delle vittime degli attentati terroristici di Pasqua nello Sri Lanka , dopo che alcuni dei feriti sono deceduti in ospedale. Sono oltre 400 le persone che rimangono ricoverate, alcune in condizioni gravi. Nella notte, ha riferito la polizia, sono state arrestate altre 18 persone in relazione agli attacchi, portando a 58 il numero totale delle persone attualmente detenute.



ALLERTA - Il premier Ranil Wickremesinghe ha poi avvertito che potrebbero esserci in circolazione altri terroristi pronti ad attaccare: secondo fonti coinvolte nelle indagini, almeno altre nove persone sarebbero ancora ricercate.

Intanto la polizia ha effettuato un'esplosione controllata di uno scooter sospetto, nei pressi del cinema Savoy di Colombo. Lo ha riferito il ministro della Difesa Ruwan Wijewardene, secondo quanto riporta l'agenzia 'Ani'. Gli agenti avevano tentato di aprire il sellino dello scooter e, trovandolo bloccato, hanno deciso di chiedere l'intervento degli artificieri. All'interno dello scooter non sono stati ritrovati esplosivi.