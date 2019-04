Kim incontra Putin

(Afp)

E' iniziato con una stretta di mano il vertice a Vladivostok tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin. Come riportato dall'agenzia russa Tass, i due si sono salutati con una stretta di mano e poi hanno posato per le foto di rito. Quindi hanno varcato insieme la sede dell'Università Federale dell'Estremo Oriente, dove si terrà il vertice. Al centro del summit la questione nucleare nella penisola coreana.

"Sono felice di vederla qui", ha detto Putin accogliendo Kim. "Apprezziamo gli sforzi volti a sviluppare il dialogo tra le due Coree e per la normalizzazione dei rapporti con gli Usa", ha sottolineato il presidente russo esprimendo la speranza di poter offrire un contributo per risolvere la disputa in tra Stati Uniti e Nordcorea sul programma di armi nucleari di Pyongyang.