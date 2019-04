"Joe l'addormentato", Trump subito contro Biden

(Foto Afp)

"Joe l'addormentato". Donald Trump definisce così Joe Biden, vicepresidente durante l'amministrazione di Barack Obama e da poche ore ufficialmente candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Come definirebbe Joe Biden? "Penso che lo chiameremo Sleepy Joe (Joe l'addormentato, ndr)", dice Trump rispondendo alle domande di Sean Hannity su Fox News. "Lo conosco da anni. E' tipo abbastanza addormentato, non è in grado di raggiungere un accordo con il presidente cinese Xi. E' un differente livello di energia e di intelligenza. Non è in grado di svolgere l'incarico", aggiunge Trump, che si esprime anche su altri candidati democratici. Bernie Sanders ''ha molta energia, ma incanalata male. Parla molto ma conclude poco".

Beto O'Rourke "sta sparendo molto in fretta. E' stato un argomento di discussione, presto farà parte del passato". Trump confessa un debole per Pete Buttigieg: ''Tifo per lui, ma non ce la farà".