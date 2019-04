"Il momento è ora", l'appello di Guaidò

(Foto Afp)

Juan Guaidò assicura di avere l'appoggio di "un gruppo molto importante" di membri delle Forze Armate e non solo a Caracas, ma "in tutto il Paese". Il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana ha quindi reso noto di aver emesso un decreto di amnistia a beneficio dei detenuti civili e militari arrestati per motivi politici.

"Mi trovo con le principali unità militari della nostra Forza armata per dare inizio alla fase finale dell'Operazione Libertà" ha dichiarato Guaidó, sotto la premessa che "il momento è ora", in un video diffuso sui social. Un "momento di coraggio e saggezza affinché arrivi la calma dal Venezuela", ha ribadito. "Le forze armate hanno preso la decisione corretta, contano sul sostegno del popolo venezuelano; con l'avallo della nostra costituzione e con la garanzia di stare dalla parte giusta della storia", scrive ancora Guaidò su Twitter.

Oggi il leader dell'opposizione venezuelano, Leopoldo López, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato liberato in un'azione condotta da forze anti-chiaviste e coordinata da Guaidò. La conferma è arrivata dal diretto interessato e dal presidente ad interim. Lopez - incarcerato da Nicolas Maduro il 18 febbraio 2014, nel pieno delle proteste - a settembre 2015 era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione ed era stato rinchiuso nel carcere di Ramo Verde, fino alla decisione di concedergli i domiciliari nel luglio 2017. Il Venezuela "ha iniziato la fase definitiva per la fine dell'usurpazione, l'Operazione Libertà" ha dichiarato Lopez. "Sono stato liberato da militari agli ordini della Costituzione e del presidente Guaidò" ha scritto poi su Twitter il leader di Voluntad Popular. "Mi trovo nella Base La Carlota. Mobilitiamoci tutti. E' ora di conquistare la libertà. Forza e Fede".

Accompagnato da López e da un gruppo di soldati, Guaidò ha voluto esortare i militari e la popolazione civile a scendere in strada per chiedere la "cessazione definitiva dell'usurpazione". L'appello è rivolto anche "ai dipendenti pubblici" per "recuperare la sovranità nazionale". Quindi, dicendo di trovarsi anche lui nella base aerea di La Carlota, situata alla periferia di Caracas, ha ringraziato i "coraggiosi" per il sostegno e ha assicurato che le Forze armate sono "chiaramente dalla parte del popolo, fedeli alla Costituzione".

La manifestazione nell'area della base militare La Carlota, a Caracas, "è stata brutalmente sciolta ma il popolo resiste e si riorganizza". Lo scrive su Twitter il deputato italo-venezuelano Luis Stefanelli. "L'Operazione Libertà è imminente e aumentano quelli che rispondono all'appello del presidente Guaidò", aggiunge.

Secondo quanto riportano fonti giornalistiche locali, i militari che lo appoggiano intanto, a Maracay, avrebbero arrestato il generale Carlos Armas Lopez, presidente della Cavim, l'azienda pubblica che controlla e gestisce gli armamenti e le dotazioni delle forze armate.

Il governo venezuelano, dal canto suo, ha denunciato che è in corso un tentativo di "colpo di Stato" da parte di "militari traditori": "Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento ci stiamo scontrando e stiamo neutralizzando un piccolo gruppo di militari traditori" ha scritto su Twitter il portavoce del governo di Maduro, Jorge Rodriguez. Su Twitter è intervenuto anche il ministro della Difesa, Vladimir Padrino: "Gli pseudo-leader politici che si sono posti al comando di questo movimento sovversivo hanno impiegato truppe e agenti con armi da guerra in una via pubblica della città per creare caos e violenza. Sono dei vigliacchi".

Intanto la Guardia Nacional del Venezuela, per reprimere la sollevazione civile e militare, ha fatto uso di lacrimogeni davanti alla base militare La Carlota fuori Caracas.

"Qui a Valencia la Guardia Nazionale sta intervenendo contro chi manifesta. I militari vogliono riaprire l'autostrada, ci sono lanci di lacrimogeni". Antonella Pinto, presidente dei giovani italo-venezuelani, all'Adnkronos, descrive così la situazione a Valencia, nello stato venezuelano di Carabobo, a circa 160 km dalla capitale.

In Venezuela, in queste ore, è difficile accedere a Twitter e Facebook e complicato navigare online. L'azienda statale Cantv ha ridotto drasticamente l'accesso degli utenti al web e in particolare ai social network: è il quadro delineato dall'osservatorio Netblocks, specificando che "l'accesso a ciascun servizio rimane disponibile a intermittenza visto che le restrizioni non appaiono efficaci al 100%".

Il presidente Usa Donald Trump ha ricevuto un briefing su quanto sta accadendo: "Stiamo monitorando la situazione in corso" ha detto la Sarah Sanders, portavoce della casa Bianca. "La democrazia non può essere sconfitta" ha scritto il segretario di Stato americano, Mike Pompeo su Twitter.

Il governo di Madrid chiede che si evitino spargimenti di sangue, appoggiando un processo democratico, pacifico e la celebrazione di elezioni presidenziali . "Guaidò senza dubbio è legittimato a portare a termine la trasformazione in Venezuela" ha dichiarato la portavoce.