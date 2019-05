Venezuela, tensione Mosca-Washington

(Afp)

Nicolas Maduro resta al potere ma Juan Guaidò non è intenzionato a cedere: "Continueremo ad andare avanti più forti che mai", ha twittato l'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, incitando il popolo a non mollare. Dopo gli scontri violenti di martedì, ieri è andata in scena l'ennesima giornata di manifestazioni e proteste in tutto il Paese, comprese quelle dei sostenitori di Maduro, che ha ribadito di aver fermato un "tentato golpe".

Ma a far salite la tensione ha contribuito anche il botta e risposta tra Washington e Mosca. In una telefonata al segretario di Stato Mike Pompeo, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha puntato il dito contro gli Stati Uniti, dopo che in mattinata, parlando a Fox Business Network, lo stesso Pompeo non aveva escluso l’intervento dell’esercito americano qualora fosse “necessario” per ripristinare l'ordine in Venezuela.

Nella telefonata, riportata dalla Tass, Lavrov ha spiegato che “l'intervento di Washington negli affari interni di uno stato sovrano e le minacce contro la sua amministrazione costituiscono una evidente violazione del diritto internazionale" e che “ulteriori misure aggressive avranno le conseguenze più drastiche". "Un'influenza esterna distruttiva, tanto più se politica, non ha nulla a che vedere con un processo democratico", ha scandito il ministro russo.

Pronta la replica di Pompeo che ha accusato la Russia e Cuba di stare "destabilizzando" il Venezuela mentre contro Cuba si è pronunciato in un tweet lo stesso Trump, avvertendo che "se le truppe e le milizie cubane non cesseranno immediatamente le operazioni militari e di altro tipo con lo scopo di causare la morte e la distruzione della Costituzione venezuelana, verrà imposto, insieme alle più alte sanzioni, un embargo totale sull'isola di Cuba”.

La giornata di ieri è stata scandita da diversi scontri, con le forze governative che hanno lanciato gas lacrimogeni sui manifestanti, mentre alcune delle persone scese in piazza per protestare, riferisce la Bbc, hanno risposto col lancio di pietre. Durante le proteste, rende noto l'Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social su Twitter, una donna di 27 anni, Jurubith Rausseo García, è stata colpita da una pallottola mentre partecipava a una manifestazione ad Altamira ed è morta.

Dal canto suo, Guaidò, dopo aver condannato la morte della giovane, si è rivolto ai suoi sostenitori a Caracas, bollando le proteste come un "processo irreversibile" e ha promesso che andrà avanti "per raggiungere la libertà". "Siamo sulla strada giusta, non possiamo tornare indietro", ha detto. L’autoproclamato presidente ad interim ha poi annunciato una serie di scioperi a partire da oggi, che culmineranno in uno sciopero generale.