Decine di razzi lanciati da Gaza contro Israele

(Foto Afp)

Circa 50 razzi sono stati lanciati da Gaza in direzione di Israele. Lo ha riferito l'esercito israeliano, affermando che decine di ordigni sono stati intercettati e distrutti e che le forze aeree hanno colpito due postazioni per il lancio di razzi a Gaza, in risposta all'attacco. Ieri, nella Striscia, in una serie di scontri, erano stati uccisi quattro palestinesi e due militari di Israele erano stati feriti.

Le sirene di allarme sono risuonate in varie località israeliane lungo il confine con Gaza. Secondo quanto riferito dai militari, il sistema di difesa aerea Iron Dome ha intercettato decine di razzi lanciati dalla Striscia. I media palestinesi riferiscono invece che tre civili sono rimasti feriti a seguito dei raid aerei israeliani contro Gaza, in risposta all'attacco. A seguito della situazione, l'esercito israeliano ha annunciato che è stato deciso di "bloccare le zone e le strade adiacenti la barriera di sicurezza con Gaza".