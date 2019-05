Usa-Cina, dazi in aumento

Donald Trump (AFP)

Da venerdì prossimo i dazi americani su 200 miliardi di prodotti cinesi saliranno dal 10 al 25%. Ad annunciarlo il presidente Usa Donald Trump. Le trattative commerciali, spiega, stanno procedendo "troppo lentamente".

"Per 10 mesi la Cina ha pagato dazi al 25% su 50 miliardi di dollari di prodotti hi-tech e del 10% su 200 miliardi di altri prodotti" dice Trump in un tweet. "Il 10% salirà al 25% venerdì" annuncia, aggiungendo che 325 miliardi di dollari di prodotti cinesi restano non tassati "ma presto lo saranno al 25%".



"I dazi pagati agli Usa hanno un lieve impatto sui costi del prodotto" afferma Trump. "La trattativa con la Cina continua ma troppo lentamente - scrive ancora il presidente - dal momento che tentano di rinegoziare".