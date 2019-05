Strage in pista

(Afp)

Sono 41 le persone rimaste uccise a bordo dell'aereo dell'Aeroflot che ieri ha preso fuoco dopo un atterraggio di emergenza all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Il numero delle vittime, tra le quale vi sono almeno due bambini ed un membro dell'equipaggio, è quindi molto superiore a quello fornito in un primo momento dalle autorità che avevano parlato di 13 morti. Delle 78 persone a bordo, solo 37 quindi sono sopravvissute, tra le quali 4 membri dell'equipaggio. Molte sono rimaste gravemente ferite.

Intanto, stando a quanto riferito da una fonte di servizi di emergenza alla Tass, sono state recuperate le scatole nere dell'aereo. "Entrambi i registratori di volo sono stati recuperati, la loro condizione deve ancora essere valutata e se possiamo decodificare i dati sarà chiaro dopo averli aperti", ha detto.L'aereo di Aeroflot con 73 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio a bordo era diretto a Murmansk, ma subito dopo la partenza ha chiesto un atterraggio di emergenza ed è tornato indietro, ma ha preso fuoco.

In un comunicato, la compagnia russa Aeroflot ha detto che l'aereo è stato costretto a tornare in aeroporto a causa di "motivi tecnici", senza però specificare di che problemi si trattasse. L'incendio si sarebbe sviluppato all'interno del motore ed è stata avviata un'indagine interna per capire le cause dell'incidente.