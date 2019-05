Arrestato vice di Guaidò

Juan Guaidò (IPA/Fotogramma)

Il vicepresidente dell'Assemblea nazionale, controllata dall'opposizione venezuelana, Edgar Zambrano, è stato arrestato dal regime di Nicolas Maduro. Lo ha annunciato attraverso il suo account Twitter il presidente ad interim Juan Guaidò. "Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internazionale che il regime ha sequestrato Edgar Zambrano" ha scritto in un post l'autoproclamato presidente e leader dell'Assemblea nazionale, che accusa il Servizio bolivariano di intelligence (Sebin) del sequestro.

Secondo il deputato Oscar Rondero, dirigente di 'Accion Democratica', movimento che si oppone a Maduro, Zambrano aveva appena lasciato la sede del suo partito quando la sua auto è stata circondata dagli agenti dei servizi segreti. Poiché si è rifiutato di scendere dal veicolo, gli uomini del Sebin hanno utilizzato un’autogru per portarlo verso il carcere di El Helicoide. "Sono arrivati ​​all'assurdità di portarlo via con una gru mentre era a bordo del suo veicolo, violando tutti i processi ed esibendo l'autoritarismo a cui obbediscono" ha affermato Guaidò. Maduro "ha intenzione di disintegrare il potere che rappresenta tutti i venezuelani, ma non ci riusciranno".

GLI USA - "Ci saranno conseguenze" se il vicepresidente dell'Assemblea Nazionale Zambrano non verrà liberato: l'avvertimento arriva dal Dipartimento di Stato americano, che ha definito l'arresto "arbitrario, illegale, inaccettabile".